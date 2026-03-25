Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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25.03.2026 09:30:00
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Grün
Am Mittwoch springt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 1,55 Prozent auf 5 668,06 Punkte an. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,683 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,484 Prozent höher bei 5 608,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 581,29 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 670,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 608,31 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,58 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 6 173,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 746,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 475,08 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,12 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 215,15 EUR), Infineon (+ 2,71 Prozent auf 39,36 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,52 Prozent auf 5,21 EUR) und Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 168,64 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Eni (-1,21 Prozent auf 22,37 EUR), Deutsche Telekom (-0,49 Prozent auf 32,28 EUR), Deutsche Börse (+ 0,25 Prozent auf 242,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,83 Prozent auf 52,09 EUR) und UniCredit (+ 1,08 Prozent auf 62,02 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 373 138 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 463,118 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 8,47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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