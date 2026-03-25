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Euro STOXX 50-Performance im Blick 25.03.2026 09:30:00

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Grün

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Grün

Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am dritten Tag der Woche fort.

Am Mittwoch springt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 1,55 Prozent auf 5 668,06 Punkte an. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,683 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,484 Prozent höher bei 5 608,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 581,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 670,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 608,31 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,58 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 6 173,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 746,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 475,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,12 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,29 Prozent auf 158,00 EUR), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 215,15 EUR), Infineon (+ 2,71 Prozent auf 39,36 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,52 Prozent auf 5,21 EUR) und Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 168,64 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Eni (-1,21 Prozent auf 22,37 EUR), Deutsche Telekom (-0,49 Prozent auf 32,28 EUR), Deutsche Börse (+ 0,25 Prozent auf 242,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,83 Prozent auf 52,09 EUR) und UniCredit (+ 1,08 Prozent auf 62,02 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 373 138 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 463,118 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 8,47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 168,36 1,83% Airbus SE
ASML NV 1 204,00 -0,82% ASML NV
BASF 49,80 1,69% BASF
Deutsche Börse AG 238,50 -1,16% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 32,22 -0,74% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 23,21 2,93% Eni S.p.A.
Infineon AG 39,51 1,05% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,22 1,65% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 52,30 0,95% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Siemens AG 211,30 -0,24% Siemens AG
Siemens Energy AG 157,90 3,54% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 62,32 0,60% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 88,08 -0,29% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 5 649,33 1,22%

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