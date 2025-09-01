Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start im Plus

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,27 Prozent stärker bei 5 365,95 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,482 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,005 Prozent tiefer bei 5 351,44 Punkten in den Montagshandel, nach 5 351,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 351,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 369,32 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 01.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 165,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 366,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Stand von 4 957,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,11 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 722,50 EUR), UniCredit (+ 1,00 Prozent auf 66,85 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 180,76 EUR), Siemens (+ 0,85 Prozent auf 238,60 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,71 Prozent auf 5,40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-0,61 Prozent auf 27,89 EUR), Infineon (-0,47 Prozent auf 34,80 EUR), Eni (-0,35 Prozent auf 15,26 EUR), Deutsche Börse (-0,24 Prozent auf 251,00 EUR) und Enel (-0,14 Prozent auf 7,90 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 115 931 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,838 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

