Deutsche Telekom Aktie

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

Index-Performance im Blick 01.09.2025 09:29:50

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start im Plus

Das macht der Euro STOXX 50 am Montag.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,27 Prozent stärker bei 5 365,95 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,482 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,005 Prozent tiefer bei 5 351,44 Punkten in den Montagshandel, nach 5 351,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 351,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 369,32 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 01.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 165,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 366,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Stand von 4 957,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,11 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 722,50 EUR), UniCredit (+ 1,00 Prozent auf 66,85 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 180,76 EUR), Siemens (+ 0,85 Prozent auf 238,60 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,71 Prozent auf 5,40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-0,61 Prozent auf 27,89 EUR), Infineon (-0,47 Prozent auf 34,80 EUR), Eni (-0,35 Prozent auf 15,26 EUR), Deutsche Börse (-0,24 Prozent auf 251,00 EUR) und Enel (-0,14 Prozent auf 7,90 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 115 931 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,838 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Analysen zu Deutsche Telekom AG

26.08.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
12.08.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
11.08.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08.08.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 181,70 1,66% Airbus SE
Bayer 27,95 -0,75% Bayer
Deutsche Börse AG 250,70 -0,28% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 31,35 0,22% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 7,89 -0,28% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 15,32 0,10% Eni S.p.A.
Infineon AG 35,10 0,30% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,41 0,73% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 13,27 1,80% Nordea Bank Abp Registered Shs
Pernod Ricard S.A. 97,74 0,39% Pernod Ricard S.A.
Rheinmetall AG 1 723,50 2,28% Rheinmetall AG
SAP SE 233,25 0,47% SAP SE
Siemens AG 239,50 1,01% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 67,10 1,42% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 99,90 0,77% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 365,31 0,25%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Zuwächsen -- Börsen in Asien uneinig
Zum Start in die neue Woche verbuchen sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex Aufschläge. Die Märkte in Fernost bewegen sich unterdessen am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

