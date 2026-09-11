London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|FTSE 100-Kursentwicklung
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11.09.2026 12:26:52
Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagmittag fester
Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,50 Prozent stärker bei 10 662,31 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,183 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 608,95 Punkte an der Kurstafel, nach 10 608,92 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 662,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 602,13 Punkten.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 844,19 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Wert von 10 303,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 297,58 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Games Workshop Group (+ 2,30 Prozent auf 177,28 GBP), Standard Life (+ 1,81 Prozent auf 9,28 GBP), Informa (+ 1,81 Prozent auf 8,90 GBP), Rolls-Royce (+ 1,76 Prozent auf 14,55 GBP) und Computacenter (+ 1,75 Prozent auf 52,20 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Sage (-1,94 Prozent auf 9,61 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,20 Prozent auf 84,10 GBP), Compass Group (-1,16 Prozent auf 30,60 USD), BP (-0,97 Prozent auf 5,60 GBP) und Coca-Cola European Partners (-0,91 Prozent auf 102,88 USD).
Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 19 247 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 309,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien
Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
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|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|11,36
|0,89%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|157,00
|1,29%
|BP plc (British Petrol)
|6,54
|-0,92%
|Coca-Cola European Partners PLC
|89,50
|1,13%
|Compass Group plc
|26,46
|-0,68%
|Computacenter PLC
|60,50
|1,68%
|Games Workshop Group PLC
|206,60
|2,28%
|HSBC Holdings plc
|18,12
|1,44%
|Informa PLC
|10,40
|1,96%
|Lloyds Banking Group
|1,29
|2,01%
|London Stock Exchange (LSE)
|98,10
|-1,13%
|Rolls-Royce Plc
|16,94
|1,74%
|Sage PLC
|11,20
|-1,75%
|Standard Life PLC Registered Shs
|10,82
|1,12%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 664,42
|0,52%