London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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FTSE 100-Kursentwicklung 11.09.2026 12:26:52

Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagmittag fester

Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagmittag fester

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,50 Prozent stärker bei 10 662,31 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,183 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 608,95 Punkte an der Kurstafel, nach 10 608,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 662,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 602,13 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 844,19 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Wert von 10 303,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 297,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Games Workshop Group (+ 2,30 Prozent auf 177,28 GBP), Standard Life (+ 1,81 Prozent auf 9,28 GBP), Informa (+ 1,81 Prozent auf 8,90 GBP), Rolls-Royce (+ 1,76 Prozent auf 14,55 GBP) und Computacenter (+ 1,75 Prozent auf 52,20 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Sage (-1,94 Prozent auf 9,61 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,20 Prozent auf 84,10 GBP), Compass Group (-1,16 Prozent auf 30,60 USD), BP (-0,97 Prozent auf 5,60 GBP) und Coca-Cola European Partners (-0,91 Prozent auf 102,88 USD).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 19 247 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 309,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Babcock International 11,36 0,89% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 157,00 1,29% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,54 -0,92% BP plc (British Petrol)
Coca-Cola European Partners PLC 89,50 1,13% Coca-Cola European Partners PLC
Compass Group plc 26,46 -0,68% Compass Group plc
Computacenter PLC 60,50 1,68% Computacenter PLC
Games Workshop Group PLC 206,60 2,28% Games Workshop Group PLC
HSBC Holdings plc 18,12 1,44% HSBC Holdings plc
Informa PLC 10,40 1,96% Informa PLC
Lloyds Banking Group 1,29 2,01% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 98,10 -1,13% London Stock Exchange (LSE)
Rolls-Royce Plc 16,94 1,74% Rolls-Royce Plc
Sage PLC 11,20 -1,75% Sage PLC
Standard Life PLC Registered Shs 10,82 1,12% Standard Life PLC Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 664,42 0,52%

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