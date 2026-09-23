Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Aktuell legen Börsianer in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,11 Prozent auf 10 720,36 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,201 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 708,79 Punkten, nach 10 708,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 708,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 762,52 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,575 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 10 816,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10 428,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 223,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,73 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rentokil Initial (+ 2,62 Prozent auf 3,25 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,77 Prozent auf 102,31 USD), Metlen Energy Metals (+ 1,42 Prozent auf 48,58 EUR), Standard Chartered (+ 1,30 Prozent auf 22,96 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,23 Prozent auf 82,54 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Auto Trader Group (-3,43 Prozent auf 4,68 GBP), JD Sports Fashion (-3,24 Prozent auf 0,76 GBP), Melrose Industries (-1,87 Prozent auf 4,79 GBP), IG Group (-1,69 Prozent auf 13,40 GBP) und StJamess Place (-1,61 Prozent auf 11,00 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 19 863 060 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 306,513 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at