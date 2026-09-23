Metlen Energy & Metals Aktie
WKN DE: A41CD0 / ISIN: GB00BTQGS779
|Kursentwicklung im Fokus
|
23.09.2026 12:27:17
Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen
Um 12:09 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,11 Prozent auf 10 720,36 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,201 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 708,79 Punkten, nach 10 708,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 708,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 762,52 Zählern.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,575 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 10 816,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10 428,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 223,32 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,73 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rentokil Initial (+ 2,62 Prozent auf 3,25 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,77 Prozent auf 102,31 USD), Metlen Energy Metals (+ 1,42 Prozent auf 48,58 EUR), Standard Chartered (+ 1,30 Prozent auf 22,96 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,23 Prozent auf 82,54 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Auto Trader Group (-3,43 Prozent auf 4,68 GBP), JD Sports Fashion (-3,24 Prozent auf 0,76 GBP), Melrose Industries (-1,87 Prozent auf 4,79 GBP), IG Group (-1,69 Prozent auf 13,40 GBP) und StJamess Place (-1,61 Prozent auf 11,00 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 19 863 060 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 306,513 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|
15:58
|Pluszeichen in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
21.09.26
|Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
21.09.26
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
16.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
09.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Melrose Industries PLC Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Auto Trader Group PLC
|5,40
|-4,42%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|165,00
|0,00%
|Barratt Developments PLC
|3,56
|0,00%
|Coca-Cola European Partners PLC
|89,40
|0,11%
|HSBC Holdings plc
|17,70
|0,06%
|IG Group Holdings PLC
|15,63
|-2,19%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,87
|-4,79%
|Lloyds Banking Group
|1,25
|-1,18%
|London Stock Exchange (LSE)
|96,34
|0,71%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|5,59
|-1,83%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|48,46
|-0,74%
|Rentokil Initial PlcShs
|3,70
|-0,35%
|St.James's Place PLC
|12,80
|-2,29%
|Standard Chartered plc
|26,81
|0,68%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 724,52
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.