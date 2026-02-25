Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,87 Prozent stärker bei 10 773,23 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,110 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 680,65 Punkten in den Handel, nach 10 680,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 791,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 680,65 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,809 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 143,44 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 609,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 668,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 791,81 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell StJamess Place (+ 6,59 Prozent auf 13,43 GBP), HSBC (+ 5,84 Prozent auf 13,67 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,42 Prozent auf 36,96 EUR), Fresnillo (+ 5,21 Prozent auf 42,42 GBP) und RELX (+ 4,81 Prozent auf 23,82 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Diageo (-13,98 Prozent auf 16,12 GBP), Haleon (-6,68 Prozent auf 3,79 GBP), Burberry (-3,09 Prozent auf 11,61 GBP), easyJet (-2,73 Prozent auf 4,58 GBP) und Croda International (-2,62 Prozent auf 31,28 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 29 163 550 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 272,763 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,35 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at