Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 9 888,53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,857 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 865,94 Punkte an der Kurstafel, nach 9 865,97 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 9 890,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 846,29 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 9 539,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 223,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 102,72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,71 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 9 930,09 Punkte. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Metlen Energy Metals (+ 2,44 Prozent auf 42,76 EUR), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,68 Prozent auf 1,63 GBP), Ocado Group (+ 1,68) Prozent auf 2,49 GBP), Antofagasta (+ 1,58 Prozent auf 32,18 GBP) und BT Group (+ 1,54 Prozent auf 1,85 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ashtead (-1,90 Prozent auf 51,70 GBP), DCC (-1,44 Prozent auf 46,40 GBP), Burberry (-1,33 Prozent auf 12,61 GBP), Flutter Entertainment (-1,23 Prozent auf 164,15 GBP) und Fresnillo (-0,86 Prozent auf 32,32 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 16 132 394 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 242,845 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Mit 8,51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

