Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Aktuell geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 10 865,90 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,265 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10 835,74 Punkten in den Handel, nach 10 835,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 10 833,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 886,06 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 1,80 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 656,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 833,15 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9 911,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 7,09 Prozent auf 11,70 GBP), 3i (+ 3,12 Prozent auf 26,45 GBP), Barratt Developments (+ 3,01 Prozent auf 3,36 GBP), Rolls-Royce (+ 2,71 Prozent auf 13,79 GBP) und Smith Nephew (+ 2,39 Prozent auf 11,83 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Endeavour Mining (-9,60 Prozent auf 37,31 GBP), Fresnillo (-3,22 Prozent auf 24,38 GBP), Intermediate Capital Group (-2,71 Prozent auf 19,01 GBP), Anglo American (-1,95 Prozent auf 38,28 GBP) und Antofagasta (-1,91 Prozent auf 32,46 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 486 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 275,099 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at