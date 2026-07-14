Freundlicher Handel: FTSE 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Der FTSE 100 befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 10 525,35 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,148 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 498,70 Punkte an der Kurstafel, nach 10 498,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 422,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 525,52 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 10 471,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, stand der FTSE 100 bei 10 609,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 998,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,77 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Glencore (+ 3,48 Prozent auf 5,32 GBP), Rio Tinto (+ 2,63 Prozent auf 69,10 GBP), Fresnillo (+ 2,62 Prozent auf 26,26 GBP), Airtel Africa (+ 2,49 Prozent auf 3,46 GBP) und Centrica (+ 2,35 Prozent auf 1,77 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen InterContinental Hotels Group (-4,09 Prozent auf 156,95 USD), Smith Nephew (-3,42 Prozent auf 11,15 GBP), Pearson (-2,69 Prozent auf 12,83 GBP), RELX (-2,26 Prozent auf 24,22 GBP) und Informa (-1,99 Prozent auf 8,75 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 36 279 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 296,471 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at