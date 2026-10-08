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FTSE 100-Performance 08.10.2026 15:58:48

Freundlicher Handel: FTSE 100 legt am Nachmittag zu

Freundlicher Handel: FTSE 100 legt am Nachmittag zu

Das macht der FTSE 100 am Nachmittag.

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 10 485,24 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,168 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent höher bei 10 458,96 Punkten, nach 10 458,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 367,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 490,61 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,218 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 10 811,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 489,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 548,87 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,37 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Tesco (+ 6,39 Prozent auf 5,06 GBP), Imperial Brands (+ 4,98 Prozent auf 26,12 GBP), BP (+ 3,47 Prozent auf 5,82 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,32 Prozent auf 37,69 GBP) und J Sainsbury (+ 3,30 Prozent auf 3,38 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Standard Life (-3,73 Prozent auf 8,39 GBP), Melrose Industries (-3,35 Prozent auf 4,35 GBP), International Consolidated Airlines (-2,38 Prozent auf 4,23 GBP), Metlen Energy Metals (-2,38 Prozent auf 47,60 EUR) und Rolls-Royce (-2,15 Prozent auf 13,74 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 51 727 679 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 297,233 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Barratt Developments PLC 3,48 -2,25% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,84 3,17% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 16,32 -2,33% HSBC Holdings plc
Imperial Brands plc 31,26 5,93% Imperial Brands plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,97 -2,88% International Consolidated Airlines S.A.
J. Sainsbury plc 4,02 3,61% J. Sainsbury plc
Lloyds Banking Group 1,20 -0,87% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,21 -2,36% Melrose Industries PLC Registered Shs
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 47,52 -2,70% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Rolls-Royce Plc 16,28 -2,71% Rolls-Royce Plc
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