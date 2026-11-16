Freundlicher Handel: FTSE 100 legt zum Start des Montagshandels zu

Am Montag geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,24 Prozent auf 10 928,75 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,313 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 10 902,93 Punkte an der Kurstafel, nach 10 902,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 931,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 899,16 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 881,90 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 750,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 9 698,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,82 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Haleon (+ 1,68 Prozent auf 3,51 GBP), Croda International (+ 1,42 Prozent auf 38,16 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,41 Prozent auf 57,82 GBP), Bunzl (+ 1,38 Prozent auf 29,32 GBP) und 3i (+ 1,36 Prozent auf 26,81 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Legal General (-2,44 Prozent auf 3,07 GBP), Endeavour Mining (-2,22 Prozent auf 37,06 GBP), Antofagasta (-2,19 Prozent auf 30,76 GBP), Anglo American (-1,97 Prozent auf 36,91 GBP) und Rio Tinto (-1,64 Prozent auf 61,93 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1 574 771 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,916 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at