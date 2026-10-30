Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|FTSE 100-Performance
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30.10.2026 17:58:42
Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester
Der FTSE 100 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 10 729,78 Punkten ab. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,244 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent tiefer bei 10 721,51 Punkten, nach 10 722,07 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 778,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 10 715,93 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,363 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der FTSE 100 10 606,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 897,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 760,06 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell AstraZeneca (+ 6,96 Prozent auf 139,60 GBP), BT Group (+ 6,71 Prozent auf 2,27 GBP), Diageo (+ 3,26 Prozent auf 17,57 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 3,12 Prozent auf 114,40 USD) und RELX (+ 2,64 Prozent auf 29,92 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen NatWest Group (-8,75 Prozent auf 5,80 GBP), Computacenter (-6,03 Prozent auf 49,38 GBP), Airtel Africa (-5,54 Prozent auf 2,59 GBP), Bank of Georgia Group (-5,42 Prozent auf 120,30 GBP) und Endeavour Mining (-5,35 Prozent auf 37,36 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 274 003 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 274,897 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf
Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airtel Africa
|3,12
|-5,73%
|AstraZeneca PLC
|166,80
|6,92%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|141,00
|-6,62%
|Barratt Developments PLC
|3,88
|0,52%
|BT Group plc
|2,73
|7,37%
|Coca-Cola European Partners PLC
|100,40
|1,21%
|Computacenter PLC
|59,00
|-5,60%
|Diageo plc
|20,90
|2,25%
|Endeavour Mining PLC
|44,34
|-6,08%
|Lloyds Banking Group
|1,11
|-5,68%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|6,95
|-8,57%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,74
|2,58%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|48,57
|0,24%
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