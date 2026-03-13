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FTSE 100 im Fokus 13.03.2026 15:58:56

Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags auf grünem Terrain

Derzeit legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag springt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,08 Prozent auf 10 313,29 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,002 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent fester bei 10 305,48 Punkten, nach 10 305,15 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 367,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 200,21 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,275 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 446,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 9 649,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der FTSE 100 8 542,56 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,64 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 951,14 Punkte.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Metlen Energy Metals (+ 4,32 Prozent auf 37,68 EUR), Legal General (+ 2,95 Prozent auf 2,49 GBP), Rightmove (+ 2,84 Prozent auf 4,67 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,73 Prozent auf 12,42 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 2,50 Prozent auf 15,59 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Rolls-Royce (-4,49 Prozent auf 12,26 GBP), Fresnillo (-4,08 Prozent auf 34,82 GBP), Smiths (-3,88 Prozent auf 23,78 GBP), Weir Group (-3,71 Prozent auf 28,58 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-3,55 Prozent auf 69,20 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 45 240 696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 258,063 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 34,00 -0,58% 3i plc
AstraZeneca PLC 165,40 -0,87% AstraZeneca PLC
Fresnillo PLC 38,96 -4,65% Fresnillo PLC
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 14,40 2,86% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Intermediate Capital Group PLC 17,80 1,71% Intermediate Capital Group PLC
Legal & General plc 2,89 1,05% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,09 -0,91% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 37,52 3,76% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Rightmove PLC Registered Shs 5,35 1,90% Rightmove PLC Registered Shs
Rolls-Royce Plc 14,46 -3,21% Rolls-Royce Plc
Schroders PLC Registered Shs 6,63 -0,23% Schroders PLC Registered Shs
Smiths PLC 27,36 -4,34% Smiths PLC
Weir Group PLC 32,86 -4,53% Weir Group PLC

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FTSE 100 10 261,15 -0,43%

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