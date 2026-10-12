IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|FTSE 100 aktuell
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12.10.2026 17:59:11
Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus
Der FTSE 100 sprang im LSE-Handel zum Handelsende um 0,99 Prozent auf 10 656,28 Punkte an. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,005 Prozent auf 10 551,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 552,05 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 656,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 549,64 Punkten erreichte.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der FTSE 100 10 650,44 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 497,29 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 9 427,47 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,09 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell ConvaTec (+ 4,82 Prozent auf 2,31 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,75 Prozent auf 127,20 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,36 Prozent auf 1,04 GBP), HSBC (+ 2,34 Prozent auf 14,28 GBP) und Diageo (+ 2,14 Prozent auf 16,73 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Informa (-2,41 Prozent auf 8,74 GBP), WPP 2012 (-1,89 Prozent auf 3,79 GBP), IG Group (-1,86 Prozent auf 9,77 GBP), Vodafone Group (-1,39 Prozent auf 1,17 GBP) und Intermediate Capital Group (-0,50 Prozent auf 17,99 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 89 229 984 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,874 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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