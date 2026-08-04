Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel letztendlich um 0,20 Prozent höher bei 10 879,38 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,237 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 857,63 Punkte an der Kurstafel, nach 10 857,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 855,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 932,54 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 679,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 10 363,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9 128,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 6,85 Prozent auf 39,31 GBP), Halma (+ 5,47 Prozent auf 37,42 GBP), Anglo American (+ 5,45 Prozent auf 39,07 GBP), Fresnillo (+ 5,24 Prozent auf 26,29 GBP) und Rentokil Initial (+ 3,78 Prozent auf 3,70 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Smith Nephew (-6,27 Prozent auf 11,22 GBP), BP (-4,91 Prozent auf 5,25 GBP), Coca-Cola European Partners (-4,11 Prozent auf 103,74 USD), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,47 Prozent auf 33,22 GBP) und Pearson (-1,76 Prozent auf 12,28 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 111 409 006 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 316,076 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at