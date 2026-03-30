Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|FTSE 100 im Blick
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30.03.2026 09:29:01
Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne
Um 09:11 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,14 Prozent auf 9 981,76 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,868 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 9 967,47 Punkte an der Kurstafel, nach 9 967,35 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 9 958,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 991,27 Punkten lag.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 10 910,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 940,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, stand der FTSE 100 bei 8 658,85 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,308 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 3,67 Prozent auf 67,85 GBP), Barratt Developments (+ 1,25 Prozent auf 2,59 GBP), SSE (+ 1,00 Prozent auf 25,07 GBP), Pershing Square (+ 0,99 Prozent auf 38,96 GBP) und Glencore (+ 0,97 Prozent auf 5,44 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen WPP 2012 (-1,55 Prozent auf 2,29 GBP), 3i (-1,17 Prozent auf 22,96 GBP), Informa (-1,02 Prozent auf 7,39 GBP), HSBC (-1,00 Prozent auf 11,88 GBP) und International Consolidated Airlines (-0,87 Prozent auf 3,53 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 889 449 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 255,648 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder
Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|26,80
|-2,19%
|AstraZeneca PLC
|165,80
|1,16%
|Barratt Developments PLC
|2,96
|1,16%
|Glencore plc
|6,29
|2,61%
|HSBC Holdings plc
|13,74
|-0,29%
|Informa PLC
|8,50
|-1,73%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,04
|-0,47%
|Legal & General plc
|2,81
|0,00%
|Lloyds Banking Group
|1,05
|-0,48%
|Pershing Square Holdings
|44,90
|1,24%
|Rio Tinto plc
|77,86
|4,27%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,61
|0,08%
|SSE Plc
|29,00
|1,40%
|WPP 2012 PLC
|2,60
|-0,76%
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|FTSE 100
|10 002,23
|0,35%
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