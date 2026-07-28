Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|FTSE 100-Performance
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28.07.2026 17:58:48
Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester
Am Dienstag stieg der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 10 871,02 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,203 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 781,87 Punkte an der Kurstafel, nach 10 781,75 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 770,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 884,32 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 508,02 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 10 332,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 081,44 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9,24 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Croda International (+ 8,03 Prozent auf 31,60 GBP), Unilever (+ 8,02 Prozent auf 49,98 GBP), Experian (+ 6,31 Prozent auf 29,81 GBP), Compass Group (+ 5,90 Prozent auf 32,85 USD) und RELX (+ 5,59 Prozent auf 28,32 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Barclays (-4,79 Prozent auf 5,05 GBP), Centrica (-2,88 Prozent auf 1,55 GBP), Bank of Georgia Group (-2,80 Prozent auf 114,40 GBP), Diploma (-2,75 Prozent auf 74,20 GBP) und Glencore (-2,43 Prozent auf 5,07 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 95 432 102 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311,969 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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