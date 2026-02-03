Legal & General Aktie

Legal & General

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

Kursverlauf 03.02.2026 09:29:22

Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Machte sich der FTSE 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am zweiten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,22 Prozent stärker bei 10 364,81 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,892 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 341,32 Punkten, nach 10 341,56 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 330,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 365,06 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 9 951,14 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.11.2025, den Stand von 9 701,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 583,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,16 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 365,06 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 4,27 Prozent auf 38,25 GBP), Anglo American (+ 2,61 Prozent auf 35,40 GBP), IMI (+ 2,26 Prozent auf 28,90 GBP), Antofagasta (+ 2,20 Prozent auf 37,20 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,15 Prozent auf 12,57 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil RELX (-2,21 Prozent auf 25,28 GBP), JD Sports Fashion (-2,07 Prozent auf 0,85 GBP), WPP 2012 (-1,94 Prozent auf 2,97 GBP), Pearson (-1,86 Prozent auf 9,52 GBP) und Flutter Entertainment (-1,73 Prozent auf 119,15 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 061 878 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 255,847 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Legal & General plc

Analysen zu Legal & General plc

Aktien in diesem Artikel

3i plc 37,80 -3,08% 3i plc
Antofagasta plc 44,54 4,92% Antofagasta plc
Flutter Entertainment 128,40 -6,45% Flutter Entertainment
Fresnillo PLC 44,64 4,20% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 14,90 -1,32% HSBC Holdings plc
IMI PLC 32,80 0,61% IMI PLC
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,95 -6,44% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 3,14 0,00% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,33 1,53% Lloyds Banking Group
Pearson plc 10,33 -7,15% Pearson plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 26,16 -13,83% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 14,66 1,38% Rolls-Royce Plc
Sage PLC 10,17 -9,36% Sage PLC
WPP 2012 PLC 3,04 -12,64% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 314,59 -0,26%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

