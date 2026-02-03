Legal & General Aktie
Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain
Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,22 Prozent stärker bei 10 364,81 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,892 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 341,32 Punkten, nach 10 341,56 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 330,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 365,06 Punkten lag.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 9 951,14 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.11.2025, den Stand von 9 701,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 583,56 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,16 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 365,06 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 4,27 Prozent auf 38,25 GBP), Anglo American (+ 2,61 Prozent auf 35,40 GBP), IMI (+ 2,26 Prozent auf 28,90 GBP), Antofagasta (+ 2,20 Prozent auf 37,20 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,15 Prozent auf 12,57 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil RELX (-2,21 Prozent auf 25,28 GBP), JD Sports Fashion (-2,07 Prozent auf 0,85 GBP), WPP 2012 (-1,94 Prozent auf 2,97 GBP), Pearson (-1,86 Prozent auf 9,52 GBP) und Flutter Entertainment (-1,73 Prozent auf 119,15 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 061 878 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 255,847 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.
