Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,05 Prozent fester bei 10 330,52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,948 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 325,17 Punkte an der Kurstafel, nach 10 325,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 316,41 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 354,53 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,947 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 609,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, stand der FTSE 100 bei 10 446,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 585,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,81 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Legal General (+ 4,14 Prozent auf 2,59 GBP), Barclays (+ 2,83 Prozent auf 4,34 GBP), Ocado Group (+ 2,04 Prozent auf 1,90 GBP), Phoenix Group (+ 1,58 Prozent auf 7,59 GBP) und BAT (+ 1,46 Prozent auf 48,77 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen 3i (-20,22 Prozent auf 19,31 GBP), Burberry (-5,42 Prozent auf 11,00 GBP), Coca-Cola HBC (-1,88 Prozent auf 41,84 GBP), Antofagasta (-1,74 Prozent auf 42,24 GBP) und Anglo American (-1,33 Prozent auf 40,21 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Legal General-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 909 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 261,522 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,55 erwartet. Mit 8,94 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at