Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,25 Prozent höher bei 10 585,57 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,023 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 559,58 Punkte an der Kurstafel, nach 10 559,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 587,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 555,53 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,150 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 317,69 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.01.2026, den Stand von 10 235,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 275,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,38 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Tesco (+ 3,16 Prozent auf 4,87 GBP), Halma (+ 3,06 Prozent auf 43,12 GBP), Entain (+ 2,22 Prozent auf 5,98 GBP), Rio Tinto (+ 2,21 Prozent auf 74,03 GBP) und J Sainsbury (+ 1,87 Prozent auf 3,55 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen easyJet (-3,77 Prozent auf 3,76 GBP), ConvaTec (-2,52 Prozent auf 2,35 GBP), Flutter Entertainment (-2,51 Prozent auf 79,94 GBP), Rentokil Initial (-0,90 Prozent auf 4,96 GBP) und BAT (-0,88 Prozent auf 41,62 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die International Consolidated Airlines-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 1 625 960 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 265,923 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at