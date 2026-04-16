FTSE 100
|
10 574,74
|
15,16
|
0,14 %
|FTSE 100-Performance
|
16.04.2026 09:29:00
Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels freundlich
Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,25 Prozent höher bei 10 585,57 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,023 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 559,58 Punkte an der Kurstafel, nach 10 559,58 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 587,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 555,53 Punkten.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,150 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 317,69 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.01.2026, den Stand von 10 235,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 275,60 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,38 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Tesco (+ 3,16 Prozent auf 4,87 GBP), Halma (+ 3,06 Prozent auf 43,12 GBP), Entain (+ 2,22 Prozent auf 5,98 GBP), Rio Tinto (+ 2,21 Prozent auf 74,03 GBP) und J Sainsbury (+ 1,87 Prozent auf 3,55 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen easyJet (-3,77 Prozent auf 3,76 GBP), ConvaTec (-2,52 Prozent auf 2,35 GBP), Flutter Entertainment (-2,51 Prozent auf 79,94 GBP), Rentokil Initial (-0,90 Prozent auf 4,96 GBP) und BAT (-0,88 Prozent auf 41,62 GBP).
Die teuersten Unternehmen im FTSE 100
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die International Consolidated Airlines-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 1 625 960 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 265,923 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Analysen zu easyJet plc
|15.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|32,94
|0,89%
|AstraZeneca PLC
|169,85
|-0,50%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|47,80
|-0,81%
|ConvaTec PLC
|2,72
|-2,16%
|easyJet plc
|4,35
|-4,71%
|Entain PLC Registered Shs
|6,99
|4,14%
|Flutter Entertainment
|91,00
|-3,19%
|Halma PLC
|49,24
|2,20%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,56
|1,20%
|J. Sainsbury plc
|4,10
|1,79%
|Legal & General plc
|3,07
|0,52%
|Rentokil Initial PlcShs
|5,67
|-2,00%
|Rio Tinto plc
|85,13
|1,67%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,67
|0,15%
|Tesco PLC
|5,60
|3,70%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 575,03
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX freundlich -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Leitindex präsentiert sich stabil. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit Zuschlägen.