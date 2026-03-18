Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start mit Zuschlägen

Am Mittwoch steigt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,23 Prozent auf 10 427,39 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,983 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 403,54 Punkte an der Kurstafel, nach 10 403,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 387,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 427,57 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 686,18 Punkte taxiert. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2025, einen Stand von 9 837,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 705,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,79 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Diploma (+ 16,06 Prozent auf 58,38 GBP), Antofagasta (+ 3,26 Prozent auf 36,78 GBP), Weir Group (+ 2,80 Prozent auf 29,42 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,75 Prozent auf 3,65 GBP) und easyJet (+ 2,66 Prozent auf 3,72 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen RELX (-2,20 Prozent auf 25,74 GBP), BAT (-1,19 Prozent auf 44,90 GBP), Compass Group (-1,06 Prozent auf 22,43 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,95 Prozent auf 34,41 GBP) und Sage (-0,91 Prozent auf 8,52 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1 436 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 258,746 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die 3i-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at