Freundlicher Handel: Gewinne im DAX

Heute legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,07 Prozent fester bei 15 228,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,562 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,077 Prozent auf 15 229,10 Punkte an der Kurstafel, nach 15 217,45 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 15 258,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 138,66 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,84 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, stand der DAX bei 15 792,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 949,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, betrug der DAX-Kurs 12 183,28 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 8,24 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,47 Prozent auf 162,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,35 Prozent auf 47,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,30 Prozent auf 73,42 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,11 Prozent auf 169,25 EUR) und Rheinmetall (+ 1,01 Prozent auf 250,90 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Zalando (-2,55 Prozent auf 20,65 EUR), Porsche Automobil vz (-1,50 Prozent auf 46,00 EUR), Siemens Energy (-1,19 Prozent auf 12,05 EUR), Bayer (-0,93 Prozent auf 45,30 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,86 Prozent auf 21,97 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 235 027 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 141,510 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,69 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at