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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index-Performance im Fokus 17.09.2026 15:58:51

Freundlicher Handel in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50

Freundlicher Handel in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 gewinnt am Donnerstagnachmittag an Wert.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,71 Prozent auf 5 351,16 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,349 Prozent höher bei 5 331,98 Punkten in den Handel, nach 5 313,42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 331,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 365,78 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,387 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 500,53 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 5 357,10 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 4 538,42 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,95 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 141,98 EUR), Rolls-Royce (+ 2,38 Prozent auf 14,75 GBP), Siemens (+ 2,36 Prozent auf 266,65 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,04 Prozent auf 79,86 CHF) und GSK (+ 1,61 Prozent auf 18,96 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Roche (-0,80 Prozent auf 359,60 CHF), BP (-0,67 Prozent auf 5,63 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,36 Prozent auf 35,64 GBP), UBS (-0,14 Prozent auf 41,70 CHF) und SAP SE (-0,13 Prozent auf 186,32 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 10 191 890 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 531,414 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 85,54 1,95% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 427,80 0,24% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,48 -1,58% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,92 -1,26% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,71 -1,25% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 123,18 0,51% Novartis AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 384,30 1,13% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 17,10 -1,20% Rolls-Royce Plc
SAP SE 185,88 -0,09% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,09 -1,20% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 266,80 0,13% Siemens AG
Siemens Energy AG 141,68 0,83% Siemens Energy AG
UBS 44,59 1,04% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 336,39 -0,49%

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