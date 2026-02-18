Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,94 Prozent höher bei 6 078,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,051 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,101 Prozent höher bei 6 027,91 Punkten, nach 6 021,85 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 027,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 084,80 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 029,45 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 534,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 533,84 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,90 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 099,07 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 4,62 Prozent auf 246,65 EUR), Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 167,55 EUR), Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 1 645,50 EUR), Infineon (+ 1,73 Prozent auf 45,35 EUR) und Enel (+ 1,71 Prozent auf 9,40 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-8,91 Prozent auf 44,92 EUR), BASF (-1,86 Prozent auf 49,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 103,25 EUR), adidas (-0,58 Prozent auf 155,55 EUR) und BMW (-0,57 Prozent auf 90,04 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 066 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 463,183 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

