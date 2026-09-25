Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,35 Prozent fester bei 5 360,46 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 5 341,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 341,58 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 385,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 341,43 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,931 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 496,59 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 5 374,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 569,38 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,14 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 4,52 Prozent auf 41,20 CHF), UniCredit (+ 2,11 Prozent auf 84,06 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 144,56 EUR), Barclays (+ 1,66 Prozent auf 4,64 GBP) und Siemens (+ 1,51 Prozent auf 278,95 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BP (-3,22 Prozent auf 5,53 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,39 Prozent auf 35,91 GBP), BAT (-1,27 Prozent auf 41,89 GBP), GSK (-0,83 Prozent auf 18,62 GBP) und Nestlé (-0,74 Prozent auf 77,36 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 335 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 584,217 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Mit 6,35 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at