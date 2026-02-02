Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 schlussendlich steigen

Heute wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Montag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,12 Prozent stärker bei 5 141,06 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,689 Prozent auf 5 049,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 084,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 040,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 145,17 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 02.01.2026, den Wert von 4 957,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 754,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 607,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,71 Prozent nach oben. Bei 5 146,25 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 913,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 3,24 Prozent auf 140,40 GBP), Nestlé (+ 2,83 Prozent auf 75,51 CHF), SAP SE (+ 2,66 Prozent auf 175,10 EUR), GSK (+ 2,58 Prozent auf 19,25 GBP) und Richemont (+ 2,54 Prozent auf 153,35 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,95 Prozent auf 1 729,00 EUR), BP (-0,42 Prozent auf 4,62 GBP), Diageo (-0,36 Prozent auf 16,70 GBP), Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 193,80 EUR) und RELX (+ 0,23 Prozent auf 25,85 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 448 448 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,72 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

