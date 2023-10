Freundlicher Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 zeigt am Freitag eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,61 Prozent auf 3 883,27 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,231 Prozent höher bei 3 868,65 Punkten, nach 3 859,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 3 883,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 866,29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,09 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 938,34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, wies der STOXX 50 3 867,97 Punkte auf. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 06.10.2022, bei 3 401,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,36 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 1,78 Prozent auf 22,30 CHF), Novartis (+ 1,78 Prozent auf 88,78 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,66 Prozent auf 38,93 EUR), Zurich Insurance (+ 1,63 Prozent auf 418,70 CHF) und Allianz (+ 1,52 Prozent auf 224,05 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Nestlé (-2,33 Prozent auf 100,50 CHF), Unilever (-1,82 Prozent auf 39,57 GBP), Reckitt Benckiser (-1,44 Prozent auf 57,36 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 63,89 EUR) und BAT (-0,78 Prozent auf 24,89 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 831 401 Aktien gehandelt. Mit 380,597 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Glencore-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at