Euro STOXX 50-Kursentwicklung 05.01.2026 12:26:57

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,67 Prozent höher bei 5 889,67 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,985 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,218 Prozent stärker bei 5 863,16 Punkten in den Montagshandel, nach 5 850,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 863,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 912,78 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.12.2025, einen Wert von 5 723,93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 651,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 4 871,45 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 7,24 Prozent auf 1 718,00 EUR), Siemens Energy (+ 4,23 Prozent auf 128,00 EUR), Infineon (+ 2,44) Prozent auf 39,20 EUR), Airbus SE (+ 1,54 Prozent auf 207,05 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,29 Prozent auf 6,03 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen BASF (-1,85 Prozent auf 43,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,60 Prozent auf 104,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 533,40 EUR), BMW (-1,27 Prozent auf 95,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,21 Prozent auf 61,18 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 385 500 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 382,291 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,03 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
