ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
|
05.01.2026 12:26:57
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen
Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,67 Prozent höher bei 5 889,67 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,985 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,218 Prozent stärker bei 5 863,16 Punkten in den Montagshandel, nach 5 850,38 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 863,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 912,78 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.12.2025, einen Wert von 5 723,93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 651,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 4 871,45 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 7,24 Prozent auf 1 718,00 EUR), Siemens Energy (+ 4,23 Prozent auf 128,00 EUR), Infineon (+ 2,44) Prozent auf 39,20 EUR), Airbus SE (+ 1,54 Prozent auf 207,05 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,29 Prozent auf 6,03 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen BASF (-1,85 Prozent auf 43,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,60 Prozent auf 104,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 533,40 EUR), BMW (-1,27 Prozent auf 95,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,21 Prozent auf 61,18 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 385 500 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 382,291 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,03 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten
|
05.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Analysen
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|208,60
|2,66%
|ASML NV
|1 045,60
|5,61%
|BASF
|43,79
|-2,08%
|BMW AG
|93,68
|-2,38%
|Deutsche Telekom AG
|27,60
|-0,90%
|Infineon AG
|39,67
|3,56%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,04
|1,72%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|60,48
|-1,99%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|540,40
|-1,42%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,33
|-0,49%
|Rheinmetall AG
|1 742,50
|8,80%
|Siemens Energy AG
|127,55
|4,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,45
|-2,36%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 923,69
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.