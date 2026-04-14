Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Am Dienstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich Gewinne in Höhe von 1,31 Prozent auf 5 982,62 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,966 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 910,86 Zählern und damit 0,099 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 905,02 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 910,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 986,12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 716,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der Euro STOXX 50 6 005,05 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 4 911,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,26 Prozent zu. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 3,82 Prozent auf 28,54 EUR), Siemens (+ 3,74 Prozent auf 237,25 EUR), Infineon (+ 3,55) Prozent auf 44,46 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,12 Prozent auf 90,56 EUR) und Siemens Energy (+ 3,05 Prozent auf 170,96 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1,85 Prozent auf 23,57 EUR), BASF (-1,68 Prozent auf 53,73 EUR), BMW (-1,65 Prozent auf 82,50 EUR), Deutsche Telekom (-1,27 Prozent auf 28,74 EUR) und Rheinmetall (-0,59 Prozent auf 1 486,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 13 526 550 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 489,481 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at