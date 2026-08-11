ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Kursentwicklung im Fokus
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11.08.2026 09:29:03
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone
Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,17 Prozent höher bei 6 546,90 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,578 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,048 Prozent auf 6 538,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 535,62 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 549,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6 538,78 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 269,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 895,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 5 331,85 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,91 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 559,99 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1,87 Prozent auf 24,00 EUR), Siemens Energy (+ 0,84 Prozent auf 155,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,74 Prozent auf 1 150,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 28,26 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,48 Prozent auf 6,87 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Airbus SE (-1,05 Prozent auf 212,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,51 Prozent auf 46,85 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 515,40 EUR), BASF (-0,33 Prozent auf 51,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,32 Prozent auf 75,18 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 142 840 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 577,742 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
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|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|32,27
|-2,48%
|Airbus SE
|212,05
|-0,80%
|ASML NV
|1 550,20
|2,70%
|BASF
|51,21
|-0,56%
|Deutsche Telekom AG
|28,49
|1,06%
|Eni S.p.A.
|24,05
|1,28%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,83
|-0,07%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,74
|-0,27%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|510,80
|-1,05%
|Rheinmetall AG
|1 154,00
|1,19%
|SAP SE
|181,26
|0,80%
|Siemens Energy AG
|157,62
|1,53%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,94
|-0,19%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 554,95
|0,30%
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