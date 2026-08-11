ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Kursentwicklung im Fokus 11.08.2026 09:29:03

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 hält am zweiten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,17 Prozent höher bei 6 546,90 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,578 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,048 Prozent auf 6 538,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 535,62 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 549,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6 538,78 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 269,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 895,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 5 331,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,91 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 559,99 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1,87 Prozent auf 24,00 EUR), Siemens Energy (+ 0,84 Prozent auf 155,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,74 Prozent auf 1 150,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 28,26 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,48 Prozent auf 6,87 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Airbus SE (-1,05 Prozent auf 212,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,51 Prozent auf 46,85 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 515,40 EUR), BASF (-0,33 Prozent auf 51,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,32 Prozent auf 75,18 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 142 840 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 577,742 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 32,27 -2,48% Ahold Delhaize (Ahold)
Airbus SE 212,05 -0,80% Airbus SE
ASML NV 1 550,20 2,70% ASML NV
BASF 51,21 -0,56% BASF
Deutsche Telekom AG 28,49 1,06% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 24,05 1,28% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,83 -0,07% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,74 -0,27% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 510,80 -1,05% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 154,00 1,19% Rheinmetall AG
SAP SE 181,26 0,80% SAP SE
Siemens Energy AG 157,62 1,53% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,94 -0,19% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 554,95 0,30%

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