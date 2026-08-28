Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,75 Prozent höher bei 6 472,84 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,516 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,369 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 424,73 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 481,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 448,46 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,293 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Stand von 6 289,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 055,11 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Stand von 5 396,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,64 Prozent zu. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 3,84 Prozent auf 62,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,45 Prozent auf 46,71 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,21 Prozent auf 76,66 EUR), BASF (+ 1,49 Prozent auf 52,28 EUR) und Enel (+ 1,48 Prozent auf 9,48 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 158,80 EUR), Siemens Energy (-0,61 Prozent auf 149,32 EUR), Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 28,15 EUR), Airbus SE (-0,10 Prozent auf 203,10 EUR) und SAP SE (-0,06 Prozent auf 189,76 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 959 906 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 577,202 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at