Euro STOXX 50-Performance im Fokus 27.01.2026 12:27:08

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 in Grün

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Europa am zweiten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 5 971,03 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,255 Prozent stärker bei 5 972,97 Punkten in den Handel, nach 5 957,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 960,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 982,58 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Wert von 5 746,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 711,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 188,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,06 Prozent aufwärts. Bei 6 053,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 1,26 Prozent auf 73,23 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,04 Prozent auf 27,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,99 Prozent auf 511,80 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,85 Prozent auf 5,91 EUR) und Allianz (+ 0,85 Prozent auf 368,50 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BASF (-1,70 Prozent auf 45,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,44 Prozent auf 102,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,43 Prozent auf 57,09 EUR), Eni (-1,22 Prozent auf 16,69 EUR) und SAP SE (-1,14 Prozent auf 198,66 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 493 541 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 456,672 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

