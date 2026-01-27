SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
27.01.2026 12:27:08
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 in Grün
Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 5 971,03 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,255 Prozent stärker bei 5 972,97 Punkten in den Handel, nach 5 957,80 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 960,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 982,58 Zählern.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Wert von 5 746,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 711,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 188,45 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,06 Prozent aufwärts. Bei 6 053,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 1,26 Prozent auf 73,23 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,04 Prozent auf 27,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,99 Prozent auf 511,80 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,85 Prozent auf 5,91 EUR) und Allianz (+ 0,85 Prozent auf 368,50 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BASF (-1,70 Prozent auf 45,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,44 Prozent auf 102,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,43 Prozent auf 57,09 EUR), Eni (-1,22 Prozent auf 16,69 EUR) und SAP SE (-1,14 Prozent auf 198,66 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 493 541 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 456,672 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
27.01.26
|Schwacher Handel: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
27.01.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)