Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag

Am Freitag springt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 2,07 Prozent auf 6 182,57 Punkte an. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,209 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,322 Prozent auf 6 076,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 056,96 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 202,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 076,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,19 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 808,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 748,89 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 5 360,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,68 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 202,40 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 6,29 Prozent auf 28,66 EUR), Airbus SE (+ 4,08 Prozent auf 182,48 EUR), Siemens (+ 3,58 Prozent auf 267,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,47 Prozent auf 88,38 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 3,42 Prozent auf 5,84 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-2,54 Prozent auf 22,84 EUR), Deutsche Börse (-0,89 Prozent auf 244,20 EUR), Rheinmetall (-0,49 Prozent auf 1 214,00 EUR), BASF (-0,34 Prozent auf 48,71 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,11 Prozent auf 462,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 819 329 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 580,902 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at