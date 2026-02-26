Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Nachmittag

In Europa stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,11 Prozent höher bei 6 180,21 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,163 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,052 Prozent auf 6 176,51 Punkte an der Kurstafel, nach 6 173,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 166,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 199,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 957,80 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Wert von 5 655,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 527,99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,64 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5 780,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 3,43 Prozent auf 172,50 EUR), adidas (+ 3,06 Prozent auf 163,35 EUR), Deutsche Börse (+ 2,47 Prozent auf 224,00 EUR), Eni (+ 2,45 Prozent auf 19,15 EUR) und Siemens (+ 2,15 Prozent auf 249,35 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1,90 Prozent auf 33,02 EUR), Siemens Energy (-1,74 Prozent auf 166,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,70 Prozent auf 543,20 EUR), Rheinmetall (-1,58 Prozent auf 1 655,50 EUR) und Bayer (-1,36 Prozent auf 42,01 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 374 275 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 489,695 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

