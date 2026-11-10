Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu

Der Euro STOXX 50 zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Am Dienstag legt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,92 Prozent auf 6 348,41 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,467 Prozent höher bei 6 319,81 Punkten, nach 6 290,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 373,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 319,81 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 173,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 6 535,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der Euro STOXX 50 5 664,46 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,51 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,70 Prozent auf 868,20 EUR), UniCredit (+ 2,62 Prozent auf 84,07 EUR), Deutsche Bank (+ 2,51 Prozent auf 33,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,05 Prozent auf 577,60 EUR) und Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 210,10 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 120,26 EUR), Eni (-1,24 Prozent auf 24,64 EUR), SAP SE (-0,17 Prozent auf 211,30 EUR), BMW (+ 0,07 Prozent auf 58,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,10 Prozent auf 58,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 335 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 494,723 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at