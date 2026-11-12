Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen

Der Euro STOXX 50 kommt am vierten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent auf 6 401,29 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,460 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,002 Prozent schwächer bei 6 393,27 Punkten, nach 6 393,39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 372,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 430,62 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,78 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 6 201,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 533,99 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 12.11.2025, mit 5 787,31 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,42 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,99 Prozent auf 586,40 EUR), Allianz (+ 2,14 Prozent auf 473,50 EUR), Siemens (+ 1,73 Prozent auf 281,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,44 Prozent auf 60,78 EUR) und Eni (+ 1,31 Prozent auf 25,53 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,09 Prozent auf 769,60 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 41,04 EUR), Airbus SE (-0,83 Prozent auf 208,85 EUR) und BMW (-0,69 Prozent auf 57,58 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 885 849 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 524,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at