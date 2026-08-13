Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Donnerstag schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 6 544,28 Punkten ab. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,599 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,123 Prozent auf 6 542,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 533,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6 574,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 542,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,371 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 271,02 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 861,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 5 388,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,86 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR), Siemens (+ 0,76 Prozent auf 284,10 EUR), UniCredit (+ 0,66) Prozent auf 85,57 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,66 Prozent auf 6,91 EUR) und adidas (+ 0,47 Prozent auf 159,25 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-2,15 Prozent auf 50,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 45,44 EUR), Eni (-1,44 Prozent auf 23,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,25 Prozent auf 72,94 EUR) und BMW (-0,94 Prozent auf 58,76 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 409 102 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 598,940 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,38 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at