Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus

Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag springt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,92 Prozent auf 6 402,89 Punkte an. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,349 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,164 Prozent auf 6 354,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 344,40 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 405,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 351,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,83 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 328,09 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 881,51 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 5 319,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,44 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 7,08 Prozent auf 63,68 EUR), Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 151,24 EUR), Siemens (+ 1,01 Prozent auf 283,95 EUR), Deutsche Bank (+ 0,83 Prozent auf 32,13 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,71 Prozent auf 6,55 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Enel (-1,69 Prozent auf 9,70 EUR), BMW (-0,80 Prozent auf 59,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,76 Prozent auf 75,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,69 Prozent auf 46,78 EUR) und Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 26,92 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 551 809 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 525,016 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,15 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at