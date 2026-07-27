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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
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27.07.2026 09:28:42
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus
Um 09:12 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,96 Prozent auf 6 341,30 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,383 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,109 Prozent auf 6 287,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6 280,94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 287,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 350,47 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 221,55 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 5 860,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 5 352,16 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,39 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,10 Prozent auf 144,54 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,21 Prozent auf 73,04 EUR), UniCredit (+ 2,09 Prozent auf 82,03 EUR), adidas (+ 1,84 Prozent auf 176,80 EUR) und BMW (+ 1,79 Prozent auf 57,98 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Eni (-4,07 Prozent auf 22,02 EUR), BASF (-0,25 Prozent auf 48,45 EUR), Deutsche Börse (-0,15 Prozent auf 257,70 EUR), Enel (+ 0,21 Prozent auf 9,95 EUR) und Allianz (+ 0,56 Prozent auf 429,50 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 334 762 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 602,408 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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