Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 27.07.2026 09:28:42

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,96 Prozent auf 6 341,30 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,383 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,109 Prozent auf 6 287,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6 280,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 287,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 350,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 221,55 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 5 860,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 5 352,16 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,39 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,10 Prozent auf 144,54 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,21 Prozent auf 73,04 EUR), UniCredit (+ 2,09 Prozent auf 82,03 EUR), adidas (+ 1,84 Prozent auf 176,80 EUR) und BMW (+ 1,79 Prozent auf 57,98 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Eni (-4,07 Prozent auf 22,02 EUR), BASF (-0,25 Prozent auf 48,45 EUR), Deutsche Börse (-0,15 Prozent auf 257,70 EUR), Enel (+ 0,21 Prozent auf 9,95 EUR) und Allianz (+ 0,56 Prozent auf 429,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 334 762 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 602,408 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
24.07.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
23.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 176,05 2,03% adidas
Allianz 429,90 1,01% Allianz
ASML NV 1 575,00 2,19% ASML NV
BASF 48,36 -0,33% BASF
BMW AG 57,56 1,23% BMW AG
Deutsche Börse AG 259,30 0,62% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,72 1,02% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,93 0,71% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 22,04 -4,11% Eni S.p.A.
SAP SE 146,70 4,53% SAP SE
UniCredit S.p.A. 81,60 1,77% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,94 1,10% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 344,62 1,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Blick -- DAX höher -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen