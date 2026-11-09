Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch am ersten Tag der Woche aufwärts.

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,18 Prozent stärker bei 6 181,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,033 Prozent auf 6 168,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6 170,49 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 182,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 159,17 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 5 566,53 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,66 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 4,36 Prozent auf 80,36 EUR), SAP SE (+ 1,71 Prozent auf 214,35 EUR), Enel (+ 1,13 Prozent auf 9,71 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 31,82 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 796,90 EUR), adidas (-1,20 Prozent auf 172,45 EUR), BMW (-1,08 Prozent auf 58,72 EUR), BASF (-1,03 Prozent auf 53,72 EUR) und Eni (-0,93 Prozent auf 24,93 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 430 943 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 494,723 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at