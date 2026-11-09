EURO STOXX 50
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|STOXX-Handel im Blick
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09.11.2026 09:28:52
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus
Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,18 Prozent stärker bei 6 181,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,033 Prozent auf 6 168,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6 170,49 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 182,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 159,17 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 5 566,53 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,66 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 4,36 Prozent auf 80,36 EUR), SAP SE (+ 1,71 Prozent auf 214,35 EUR), Enel (+ 1,13 Prozent auf 9,71 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 31,82 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 796,90 EUR), adidas (-1,20 Prozent auf 172,45 EUR), BMW (-1,08 Prozent auf 58,72 EUR), BASF (-1,03 Prozent auf 53,72 EUR) und Eni (-0,93 Prozent auf 24,93 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 430 943 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 494,723 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|174,05
|0,84%
|ASML NV
|1 305,80
|2,22%
|BASF
|53,60
|-0,59%
|BMW AG
|59,02
|0,20%
|Deutsche Bank AG
|32,05
|2,31%
|Enel S.p.A.
|9,75
|0,83%
|Eni S.p.A.
|25,01
|0,40%
|Infineon AG
|46,79
|1,82%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,60
|0,52%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,49
|1,48%
|Rheinmetall AG
|830,00
|1,77%
|SAP SE
|214,90
|2,63%
|TotalEnergies
|79,26
|0,51%
|UniCredit S.p.A.
|80,71
|4,93%
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