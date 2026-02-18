Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|STOXX-Handel im Fokus
|
18.02.2026 15:59:07
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester
Am Mittwoch steht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,88 Prozent im Plus bei 6 074,99 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,051 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,101 Prozent auf 6 027,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6 021,85 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6 027,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 084,80 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6 029,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 5 534,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 5 533,84 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,84 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 099,07 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 1 677,00 EUR), Siemens (+ 3,54 Prozent auf 244,10 EUR), Infineon (+ 2,65 Prozent auf 45,76 EUR), Deutsche Bank (+ 2,13 Prozent auf 30,96 EUR) und Siemens Energy (+ 2,02 Prozent auf 164,30 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-8,13 Prozent auf 45,31 EUR), BASF (-2,35 Prozent auf 49,43 EUR), Deutsche Telekom (-1,02 Prozent auf 33,02 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,63 Prozent auf 103,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,60 Prozent auf 533,40 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 9 884 888 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 463,183 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16:01
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.at)
|
16:01
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: So steht der DAX mittags (finanzen.at)