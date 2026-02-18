Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Am Mittwoch steht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,88 Prozent im Plus bei 6 074,99 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,051 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,101 Prozent auf 6 027,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6 021,85 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6 027,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 084,80 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6 029,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 5 534,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 5 533,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,84 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 099,07 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 1 677,00 EUR), Siemens (+ 3,54 Prozent auf 244,10 EUR), Infineon (+ 2,65 Prozent auf 45,76 EUR), Deutsche Bank (+ 2,13 Prozent auf 30,96 EUR) und Siemens Energy (+ 2,02 Prozent auf 164,30 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-8,13 Prozent auf 45,31 EUR), BASF (-2,35 Prozent auf 49,43 EUR), Deutsche Telekom (-1,02 Prozent auf 33,02 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,63 Prozent auf 103,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,60 Prozent auf 533,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 9 884 888 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 463,183 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

