Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,85 Prozent aufwärts auf 6 240,15 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,358 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,610 Prozent stärker bei 6 225,36 Punkten, nach 6 187,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 225,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 294,68 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 827,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 716,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 290,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 294,68 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,76 Prozent auf 29,82 EUR), Airbus SE (+ 3,64 Prozent auf 185,78 EUR), BMW (+ 3,37 Prozent auf 69,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,14 Prozent auf 49,53 EUR) und Siemens (+ 3,10 Prozent auf 272,70 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 162,80 EUR), Eni (-3,16 Prozent auf 22,22 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR), BASF (-1,19 Prozent auf 48,91 EUR) und Deutsche Börse (-0,40 Prozent auf 248,50 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 582 734 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at