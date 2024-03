Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent fester bei 5 077,50 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,357 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,018 Prozent auf 5 063,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 064,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 063,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 080,07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,959 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 27.02.2024, den Wert von 4 885,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 528,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 164,62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 080,07 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 1,67 Prozent auf 27,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,83 Prozent auf 447,50 EUR), adidas (+ 0,83 Prozent auf 206,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 22,36 EUR) und BASF (+ 0,46 Prozent auf 52,87 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-1,54 Prozent auf 104,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,59 Prozent auf 120,54 EUR), Eni (-0,36 Prozent auf 14,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,22 Prozent auf 73,29 EUR) und UniCredit (-0,12 Prozent auf 34,48 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 331 299 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 411,814 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,79 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

