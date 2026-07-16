Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance
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16.07.2026 17:58:45
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen
Der Euro STOXX 50 beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 6 268,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,389 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,120 Prozent fester bei 6 273,10 Punkten, nach 6 265,58 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 208,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 283,26 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,400 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 257,42 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Wert von 5 933,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 298,07 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 260,90 EUR), BASF (+ 0,99 Prozent auf 48,42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,79 Prozent auf 512,20 EUR), Allianz (+ 0,77 Prozent auf 419,60 EUR) und SAP SE (+ 0,48 Prozent auf 137,64 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-3,86 Prozent auf 64,71 EUR), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 148,74 EUR), Enel (-1,82 Prozent auf 9,99 EUR), Eni (-1,38 Prozent auf 21,05 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,28 Prozent auf 56,98 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 393 245 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 599,633 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,94 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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