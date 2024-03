Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent stärker bei 4 893,51 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,247 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,222 Prozent fester bei 4 888,58 Punkten in den Handel, nach 4 877,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 874,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 904,85 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,568 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 638,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 418,51 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 215,75 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,44 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 904,85 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,69 Prozent auf 33,99 EUR), BASF (+ 1,93 Prozent auf 47,99 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,98 Prozent auf 2,97 EUR), Stellantis (+ 0,98 Prozent auf 24,40 EUR) und Bayer (+ 0,85 Prozent auf 28,33 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-4,93 Prozent auf 119,16 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 424,80 EUR), Siemens (-0,91 Prozent auf 181,28 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,85 Prozent auf 42,55 EUR) und Allianz (-0,81 Prozent auf 251,80 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 814 169 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 422,889 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 10,90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

