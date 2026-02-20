Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Freitag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,07 Prozent fester bei 6 124,19 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,151 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,208 Prozent auf 6 072,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6 059,62 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6 059,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 140,95 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2,18 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.01.2026, den Stand von 5 892,08 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 5 569,92 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 5 461,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,68 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 140,95 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,27 Prozent auf 5,86 EUR), adidas (+ 2,22 Prozent auf 158,70 EUR), Deutsche Bank (+ 2,10 Prozent auf 31,05 EUR), Siemens (+ 1,91 Prozent auf 245,15 EUR) und SAP SE (+ 1,79 Prozent auf 173,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-4,16 Prozent auf 43,68 EUR), Infineon (-1,39 Prozent auf 45,20 EUR), Eni (-0,63 Prozent auf 18,55 EUR), Rheinmetall (-0,20 Prozent auf 1 740,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,10 Prozent auf 102,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6 361 362 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 482,486 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at