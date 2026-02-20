Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX-Handel im Fokus
|
20.02.2026 17:59:08
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen
Am Freitag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,07 Prozent fester bei 6 124,19 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,151 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,208 Prozent auf 6 072,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6 059,62 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6 059,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 140,95 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2,18 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.01.2026, den Stand von 5 892,08 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 5 569,92 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 5 461,03 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,68 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 140,95 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,27 Prozent auf 5,86 EUR), adidas (+ 2,22 Prozent auf 158,70 EUR), Deutsche Bank (+ 2,10 Prozent auf 31,05 EUR), Siemens (+ 1,91 Prozent auf 245,15 EUR) und SAP SE (+ 1,79 Prozent auf 173,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-4,16 Prozent auf 43,68 EUR), Infineon (-1,39 Prozent auf 45,20 EUR), Eni (-0,63 Prozent auf 18,55 EUR), Rheinmetall (-0,20 Prozent auf 1 740,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,10 Prozent auf 102,50 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6 361 362 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 482,486 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
20.02.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.02.26