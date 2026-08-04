Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr 0,71 Prozent auf 6 472,36 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,433 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,300 Prozent auf 6 445,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 426,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 445,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 478,84 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6 412,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der Euro STOXX 50 5 763,61 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 242,32 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 478,84 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 3,69 Prozent auf 48,86 EUR), Siemens Energy (+ 3,65 Prozent auf 152,92 EUR), Infineon (+ 3,48 Prozent auf 63,61 EUR), Rheinmetall (+ 2,33 Prozent auf 1 202,40 EUR) und Airbus SE (+ 1,49 Prozent auf 211,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen adidas (-1,58 Prozent auf 162,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,86 Prozent auf 47,54 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,81 Prozent auf 75,68 EUR), BMW (-0,70 Prozent auf 59,64 EUR) und SAP SE (-0,66 Prozent auf 163,56 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 305 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 552,766 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at