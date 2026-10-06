Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50-Marktbericht
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06.10.2026 09:29:15
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,55 Prozent fester bei 6 276,42 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,345 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,168 Prozent auf 6 252,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6 242,14 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 276,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 252,63 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 392,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 6 398,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 628,72 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,28 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 1,50 Prozent auf 80,33 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 187,72 EUR), Enel (+ 1,28 Prozent auf 8,85 EUR), Bayer (+ 1,18 Prozent auf 44,48 EUR) und adidas (+ 1,16 Prozent auf 143,95 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 972,20 EUR), BASF (-0,42 Prozent auf 50,03 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,35 Prozent auf 40,06 EUR), Siemens Energy (-0,25 Prozent auf 145,10 EUR) und Eni (-0,18 Prozent auf 24,38 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 291 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 637,096 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,71 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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