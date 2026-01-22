Intesa Sanpaolo Aktie

Euro STOXX 50-Entwicklung 22.01.2026

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Heute zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,36 Prozent stärker bei 5 963,00 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,993 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,337 Prozent fester bei 5 902,69 Punkten, nach 5 882,88 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 974,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 902,69 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,199 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 22.12.2025, den Wert von 5 743,69 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 5 639,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 205,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,70 Prozent auf 43,01 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,64 Prozent auf 103,45 EUR), Deutsche Börse (+ 3,77 Prozent auf 217,20 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 137,60 EUR) und Bayer (+ 2,89 Prozent auf 43,92 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 801,00 EUR), SAP SE (-0,89 Prozent auf 189,34 EUR), Eni (-0,40 Prozent auf 16,46 EUR), Airbus SE (+ 0,68 Prozent auf 208,70 EUR) und adidas (+ 0,72 Prozent auf 153,55 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 138 481 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 441,865 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eni S.p.A.

Analysen zu Eni S.p.A.

14.01.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 Eni Buy UBS AG
12.12.25 Eni Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

adidas 151,80 -2,32% adidas
Airbus SE 207,65 -0,46% Airbus SE
ASML NV 1 183,60 1,88% ASML NV
Bayer 44,03 1,17% Bayer
Deutsche Börse AG 214,00 1,37% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,99 1,16% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 16,42 -0,95% Eni S.p.A.
Infineon AG 42,22 0,99% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,85 0,50% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,88 1,38% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 764,00 -4,55% Rheinmetall AG
SAP SE 192,46 -0,12% SAP SE
Siemens Energy AG 137,65 1,96% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 104,10 2,06% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 956,17 1,25%

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

