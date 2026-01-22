Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Euro STOXX 50-Entwicklung
|
22.01.2026 12:26:54
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge
Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,36 Prozent stärker bei 5 963,00 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,993 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,337 Prozent fester bei 5 902,69 Punkten, nach 5 882,88 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 974,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 902,69 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,199 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 22.12.2025, den Wert von 5 743,69 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 5 639,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 205,83 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,70 Prozent auf 43,01 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,64 Prozent auf 103,45 EUR), Deutsche Börse (+ 3,77 Prozent auf 217,20 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 137,60 EUR) und Bayer (+ 2,89 Prozent auf 43,92 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 801,00 EUR), SAP SE (-0,89 Prozent auf 189,34 EUR), Eni (-0,40 Prozent auf 16,46 EUR), Airbus SE (+ 0,68 Prozent auf 208,70 EUR) und adidas (+ 0,72 Prozent auf 153,55 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 138 481 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 441,865 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
22.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
21.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,80
|-2,32%
|Airbus SE
|207,65
|-0,46%
|ASML NV
|1 183,60
|1,88%
|Bayer
|44,03
|1,17%
|Deutsche Börse AG
|214,00
|1,37%
|Deutsche Telekom AG
|26,99
|1,16%
|Eni S.p.A.
|16,42
|-0,95%
|Infineon AG
|42,22
|0,99%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,85
|0,50%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,88
|1,38%
|Rheinmetall AG
|1 764,00
|-4,55%
|SAP SE
|192,46
|-0,12%
|Siemens Energy AG
|137,65
|1,96%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|104,10
|2,06%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 956,17
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.