Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Heute zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,36 Prozent stärker bei 5 963,00 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,993 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,337 Prozent fester bei 5 902,69 Punkten, nach 5 882,88 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 974,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 902,69 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,199 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 22.12.2025, den Wert von 5 743,69 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 5 639,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 205,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,70 Prozent auf 43,01 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,64 Prozent auf 103,45 EUR), Deutsche Börse (+ 3,77 Prozent auf 217,20 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 137,60 EUR) und Bayer (+ 2,89 Prozent auf 43,92 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 801,00 EUR), SAP SE (-0,89 Prozent auf 189,34 EUR), Eni (-0,40 Prozent auf 16,46 EUR), Airbus SE (+ 0,68 Prozent auf 208,70 EUR) und adidas (+ 0,72 Prozent auf 153,55 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 138 481 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 441,865 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

