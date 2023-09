Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag kaum.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent aufwärts auf 4 136,00 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,627 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 4 129,91 Punkte an der Kurstafel, nach 4 129,18 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 124,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 153,43 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 4 236,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.06.2023, den Stand von 4 305,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 328,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 7,26 Prozent aufwärts. Bei 4 491,51 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 2,79 Prozent auf 133,54 EUR), Eni (+ 1,38 Prozent auf 15,39 EUR), Infineon (+ 1,19 Prozent auf 30,98 EUR), Ferrari (+ 0,90 Prozent auf 273,54 EUR) und BMW (+ 0,70 Prozent auf 96,65 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1,69 Prozent auf 19,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,23 Prozent auf 108,84 EUR), Allianz (-1,17 Prozent auf 227,75 EUR), Enel (-1,09 Prozent auf 5,88 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 372,90 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 856 725 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 356,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,15 zu Buche schlagen. Mit 10,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at