Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge
Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent fester bei 5 930,82 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,982 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,051 Prozent auf 5 926,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5 923,69 Punkten am Vortag.
Bei 5 895,76 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 932,19 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 628,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 4 986,64 Punkten.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,74 Prozent auf 41,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,28 Prozent auf 48,41 EUR), Enel (+ 1,92 Prozent auf 9,21 EUR), Rheinmetall (+ 1,14 Prozent auf 1 772,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,02 Prozent auf 27,75 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil adidas (-5,50 Prozent auf 160,55 EUR), SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,70 EUR), Siemens Energy (-0,71 Prozent auf 126,65 EUR), BMW (-0,64 Prozent auf 93,02 EUR) und Deutsche Bank (-0,59 Prozent auf 33,61 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 111 291 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 382,291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,94 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
